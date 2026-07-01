Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Base nautique de Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21

Accompagnés de Cédric, vous prenez place à bord d’une pirogue afin de naviguer au plus près des moulières de bouchot, suivi d’un atelier production de sel et de dégustation de produits locaux. .

Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal

L’événement Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer