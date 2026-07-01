Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Base nautique de Bréhal Bréhal
lundi 20 juillet 2026 · Base nautique de Bréhal · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal
Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21
Accompagnés de Cédric, vous prenez place à bord d’une pirogue afin de naviguer au plus près des moulières de bouchot, suivi d’un atelier production de sel et de dégustation de produits locaux. .
Base nautique de Bréhal 2 Rue des Moulières Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com
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English : Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal
L’événement Expérience de Destination Je pagaie au milieu des moulières de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
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