Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal
Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal mercredi 22 juillet 2026.
Bréhal
Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes
Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Passez 1h0 avec une diététicienne diplômée pour
– Comprendre et prévenir la rétention d’eau par l’alimentation et l’hygiène de vie
– Apprendre à soulager les jambes lourdes
– Réalisez et repartez avec votre flacon de synergie d’huiles essentielles pour soulager les jambes lourdes .
Nouveau Pôle santé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 31 43 62 39 mariesoldet.diet@gmail.com
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English : Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes
L’événement Atelier avec une diet rétention d’eau et jambes lourdes Bréhal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Granville Terre et Mer
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