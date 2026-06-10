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Vrac en concert Bréhal

Vrac en concert Bréhal

Vrac en concert Bréhal mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Vieille église

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bréhal

Vrac en concert

Vieille église Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Chanson. Vrac lie les grands classiques de la chanson française tels que Brassens, Souchon et Serge Gainsbourg aux musiques celte irlandaise, écossaise et québécoise. Mardi 21 juillet de 21 h à 22 h 30, Saint-Martin-le-Vieux, vieille église, Bréhal. Gratuit.   .

Vieille église Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78  communication@brehal.fr

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English : Vrac en concert

L’événement Vrac en concert Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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