Vrac en concert Bréhal
Vrac en concert Bréhal mardi 21 juillet 2026.
Bréhal
Vrac en concert
Vieille église Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Chanson. Vrac lie les grands classiques de la chanson française tels que Brassens, Souchon et Serge Gainsbourg aux musiques celte irlandaise, écossaise et québécoise. Mardi 21 juillet de 21 h à 22 h 30, Saint-Martin-le-Vieux, vieille église, Bréhal. Gratuit. .
Vieille église Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 50 71 78 communication@brehal.fr
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English : Vrac en concert
L’événement Vrac en concert Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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