Concert Trio Mino Bréhal
Concert Trio Mino Bréhal dimanche 19 juillet 2026.
Bréhal
Concert Trio Mino
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Ambiance chaleureuse avec le groupe Trio Mino, musique entraînante et festive mêlant pop rock, variétés françaises et anglaises. .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93
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English : Concert Trio Mino
L’événement Concert Trio Mino Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer
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