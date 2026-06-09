Bréhal

Concert Trio Mino

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Ambiance chaleureuse avec le groupe Trio Mino, musique entraînante et festive mêlant pop rock, variétés françaises et anglaises. .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93

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English : Concert Trio Mino

L’événement Concert Trio Mino Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer