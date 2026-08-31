Concert du mois Yves Jamait Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Concert du mois Yves Jamait

Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 21:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Le célèbre chanteur Yves Jamait présente Accordéonnez-moi une expérience musicale unique et intimiste, offrant l’occasion de découvrir une nouvelle dimension de son univers. Il partage cette fois-ci la scène avec Frédérique Langlais et Samuel Garcia pour un spectacle où l’accordéon sublime chaque mot et émotion de ses chansons réadaptées. .

Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois Yves Jamait

L’événement Concert du mois Yves Jamait Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer