Concert du Nouvel An 2026 Mozart et les vents enchantés
Allée Nelson Creil Oise
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 18:00:00
2026-01-11
Création | Musique classique
Orchestre Ostinato
Cette année l’orchestre nous entraîne dans un concert 100% Mozart qui met en lumière les instruments à vents que le compositeur affectionnait tout particulièrement.
L’entrée dans la nouvelle année se fera avec le retour de l’orchestre Ostinato, qui nous a déjà enchanté l’année dernière. Cette structure musicale unique en France rassemble de jeunes musiciens et musiciennes élèves des meilleurs conservatoires dans un orchestre-tremplin qui leur offre l’accès à l’excellence.
Cette année l’orchestre nous entraîne dans un concert 100% Mozart qui met en lumière les instruments à vents que le compositeur affectionnait tout particulièrement. À des extraits de la célèbre La Flûte enchantée répondra la fameuse Gran Partita, sérénade qui s’inspire de la tradition française des musiques de danse et déploie des mouvements poétiques et puissants.
Au programme
La Flûte enchantée
– Ouverture
– Der Vogelfänger bin ich ja
– Wie stark ist nicht dein Zauberton
Sérénade pour vents K. 361
Gran Partita 21 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Creation | Classical music
Ostinato Orchestra
This year, the orchestra takes us on a 100% Mozart concert, highlighting the wind instruments the composer was particularly fond of.
German :
Uraufführung | Klassische Musik
Ostinato Orchester
Dieses Jahr entführt uns das Orchester in ein 100%iges Mozart-Konzert, in dem die Blasinstrumente, die der Komponist besonders liebte, im Mittelpunkt stehen.
Italiano :
Creazione | Musica classica
Orchestra Ostinato
Quest’anno l’orchestra ci accompagna in un concerto 100% mozartiano che mette in risalto gli strumenti a fiato a cui il compositore era particolarmente affezionato.
Espanol :
Creación | Música clásica
Orquesta Ostinato
Este año, la orquesta nos lleva a un concierto 100% Mozart en el que destacan los instrumentos de viento a los que el compositor era especialmente aficionado.
