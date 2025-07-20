Concert du Nouvel An 2026 Mozart et les vents enchan­tés Creil

Concert du Nouvel An 2026 Mozart et les vents enchan­tés

Création | Musique classique

Orchestre Osti­nato

L’en­trée dans la nouvelle année se fera avec le retour de l’or­chestre Osti­nato, qui nous a déjà enchanté l’an­née dernière. Cette struc­ture musi­cale unique en France rassemble de jeunes musi­ciens et musi­ciennes élèves des meilleurs conser­va­toires dans un orchestre-trem­plin qui leur offre l’ac­cès à l’ex­cel­lence.

Cette année l’or­chestre nous entraîne dans un concert 100% Mozart qui met en lumière les instru­ments à vents que le compo­si­teur affec­tion­nait tout parti­cu­liè­re­ment. À des extraits de la célèbre La Flûte enchan­tée répon­dra la fameuse Gran Partita, séré­nade qui s’ins­pire de la tradi­tion française des musiques de danse et déploie des mouve­ments poétiques et puis­sants.

Au programme

La Flûte enchan­tée

– Ouver­ture

– Der Vogelfän­ger bin ich ja

– Wie stark ist nicht dein Zauber­ton

Séré­nade pour vents K. 361

Gran Partita 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Creation | Classical music

Ostinato Orchestra

This year, the orchestra takes us on a 100% Mozart concert, highlighting the wind instruments the composer was particularly fond of.

German :

Uraufführung | Klassische Musik

Ostinato Orchester

Dieses Jahr entführt uns das Orchester in ein 100%iges Mozart-Konzert, in dem die Blasinstrumente, die der Komponist besonders liebte, im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Creazione | Musica classica

Orchestra Ostinato

Quest’anno l’orchestra ci accompagna in un concerto 100% mozartiano che mette in risalto gli strumenti a fiato a cui il compositore era particolarmente affezionato.

Espanol :

Creación | Música clásica

Orquesta Ostinato

Este año, la orquesta nos lleva a un concierto 100% Mozart en el que destacan los instrumentos de viento a los que el compositor era especialmente aficionado.

