Concert du Nouvel An Le Théâtre Bar-le-Duc

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Samedi 2026-01-17 17:30:00

2026-01-17 19:00:00

2026-01-17

Orchestre national de Metz Grand Est / concert événement

L’Orchestre national de Metz Grand Est s’associe à l’acb pour un concert événement.

Oubliez ce que vous avez vu derrière votre petit écran. Cette année, le concert du Nouvel An vous est proposé sur le grand plateau ! Pourquoi choisir entre Offenbach, Piazzolla, Tchaïkovski ou encore Florence Price pour fêter la nouvelle année quand on peut réunir les trois ? À la clé, un programme résolument dansant, pour une ambiance aussi festive que virtuose.Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Orchestre national de Metz Grand Est / concert event

The Orchestre national de Metz Grand Est joins forces with the acb for an event concert.

Forget what you’ve seen on your TV screen. This year, the New Year’s concert is brought to you on the big stage! Why choose between Offenbach, Piazzolla, Tchaikovsky or Florence Price to celebrate the New Year when you can combine all three? The result is a resolutely danceable program, in an atmosphere as festive as it is virtuosic.

German :

Orchestre national de Metz Grand Est / Konzertereignis

Das Orchestre national de Metz Grand Est schließt sich für ein Eventkonzert mit dem acb zusammen.

Vergessen Sie, was Sie hinter Ihrem kleinen Bildschirm gesehen haben. Dieses Jahr wird Ihnen das Neujahrskonzert auf der großen Bühne geboten! Warum sollte man sich zwischen Offenbach, Piazzolla, Tschaikowsky und Florence Price entscheiden, wenn man alle drei zusammenbringen kann, um das neue Jahr zu feiern? Das Ergebnis ist ein tanzbares Programm, das für eine ebenso festliche wie virtuose Stimmung sorgt.

Italiano :

Orchestre national de Metz Grand Est / concerto evento

L’Orchestre national de Metz Grand Est unisce le forze con l’acb per un concerto evento.

Dimenticate quello che avete visto sullo schermo della televisione. Quest’anno il concerto di Capodanno è sul grande palcoscenico! Perché scegliere tra Offenbach, Piazzolla, Tchaikovsky o Florence Price per festeggiare il nuovo anno quando si possono combinare tutti e tre? Il risultato è un programma decisamente ballabile, in un’atmosfera tanto festosa quanto virtuosa.

Espanol :

Orquesta Nacional de Metz Grand Est / concierto

La Orchestre national de Metz Grand Est se une a la acb para un concierto.

Olvídese de lo que ha visto en la pantalla del televisor. Este año, el concierto de Nochevieja se celebra en el gran escenario ¿Por qué elegir entre Offenbach, Piazzolla, Tchaikovsky o Florence Price para celebrar el Año Nuevo cuando se pueden combinar los tres? El resultado es un programa decididamente bailable, en un ambiente tan festivo como virtuoso.

L’événement Concert du Nouvel An Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE