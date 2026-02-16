Ateliers des Petits Ligier Bar-le-Duc
Ateliers des Petits Ligier Bar-le-Duc Meuse Vendredi Vendredi 2026-04-13 2026-04-13
Stage natation Centre nautique 34 Rue de la piscine Bar-le-Duc Meuse Vendredi Vendredi 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17 10:00:00
Escape game Tous à l’abri ! Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc Meuse Mardi Mardi 2026-02-17 16:30:00 2026-02-17 14:00:00
2026-02-27 à 20:00 LA GUERRE DES SEXES LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55
Théâtre La guerre des sexes La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00 2026-02-27 20:00:00
Les p'tits brunchs anti-gaspi Rue du Four Marché couvert Bar-le-Duc Meuse Samedi Samedi 2026-01-31 09:00:00 2026-01-31 09:00:00
Spectacle Le repas des gens Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 20:30:00 2026-03-05 20:30:00
Foire aux vieux papiers, collections et auteurs régionaux Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Dimanche Samedi 2026-03-08 10:00:00 2026-03-08 10:00:00
2026-03-08 à 15:00 FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55
Concert Hypnos Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Jeudi Jeudi 2026-03-12 20:30:00 2026-03-12 20:30:00
2026-03-17 à 20:00 SHEN YUN ZENITH D'AMIENS AVENUE DE L'HIPPODROME 80000 Amiens 80
Conférence Quand la peinture nous transforme Auditorium du CIM 8 Rue de l'Etoile Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 18:30:00 2026-03-18 18:30:00
Spectacle Sous les fleurs Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 20:30:00 2026-03-19 20:30:00
Spectacle Les couillons à Paris La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00 2026-03-21 20:00:00
Spectacle SarkHollande Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 20:30:00 2026-03-26 20:30:00
2026-03-27 à 20:30 LAURENT BAFFIE LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55
Évènement multisports le sport donne des Elles Bar-le-Duc Meuse Vendredi Vendredi 2026-03-30 2026-03-30
Spectacle Forêt Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse débute le Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 20:30:00 2026-04-02 20:30:00