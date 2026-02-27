Spectacle Florian Lex La Barroise Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Spectacle Florian Lex

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette.

Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Le saviez-vous ?

Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues !

Il interprète aussi le rôle de Max dans la série Scènes de Ménages sur M6.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.Tout public

34 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 25 92 62 59 billetterie@coeurdescene.fr

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English :

A show you’re bound to recognize yourself in.

Like any self-respecting Frenchman, Florian brings it up at every opportunity, loves to grumble and likes raclette too much.

He dreams of a world where society’s dictates and everyday hassles don’t exist. But Florian knows that all this is impossible, and that it’s better to look at it with amusement and mock it at every opportunity.

Did you know?

Florian is an Internet sensation, with his videos racking up millions of views!

He also plays the role of Max in the M6 series Scènes de Ménages .

Not recommended for children under 12.

L’événement Spectacle Florian Lex Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-27 par OT SUD MEUSE