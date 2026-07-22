Ça bouge au parc Parc de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Ça bouge au parc

Parc de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-29

Vivez l’été à Bar-le-Duc avec ça bouge au parc !

En juillet et en août, la Ville vous propose de vous initier à des disciplines sportives, avec la participation des associations et du golf.

A vos agendas

– Pour tester votre swing avec le Golf de Combles-en-Barrois 26 juillet / 7, 8 et 9 août / 15 et 16 août / 18 et 29 août (tout public)

– Pour vous essayer au sport de combat avec le Karaté Club 8 et 9 août / 14 août (à partir de 6 ans)

– Pour maitriser votre respiration avec le Qi Nergie Qi Gong 16 août (à partir de 16 ans)

– Pour découvrir les disciplines de tir avec la Barisienne de Tir 29 août (tout âge)

Gratuit.Tout public

0 .

Parc de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est communication@barleduc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience summer in Bar-le-Duc with “%E7a bouge au parc”!

In July and August, the City invites you to try out various sports, in partnership with local clubs and the golf course.

Mark your calendars:

– To test your swing with the Combles-en-Barrois Golf Club: July 26 / August 7, 8, and 9 / August 15 and 16 / August 18 and 29 (open to all)

– To try your hand at combat sports with the Karate Club: August 8 and 9 / August 14 (ages 6 and up)

– To master your breathing with Qi Nergie Qi Gong: August 16 (ages 16 and up)

– To discover shooting sports with the Barisienne de Tir: August 29 (all ages)

Free.

L’événement Ça bouge au parc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE