Ça bouge au parc Parc de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc
vendredi 7 août 2026 · Parc de l'hôtel de Ville · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Ça bouge au parc
Parc de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-29
Vivez l’été à Bar-le-Duc avec ça bouge au parc !
En juillet et en août, la Ville vous propose de vous initier à des disciplines sportives, avec la participation des associations et du golf.
A vos agendas
– Pour tester votre swing avec le Golf de Combles-en-Barrois 26 juillet / 7, 8 et 9 août / 15 et 16 août / 18 et 29 août (tout public)
– Pour vous essayer au sport de combat avec le Karaté Club 8 et 9 août / 14 août (à partir de 6 ans)
– Pour maitriser votre respiration avec le Qi Nergie Qi Gong 16 août (à partir de 16 ans)
– Pour découvrir les disciplines de tir avec la Barisienne de Tir 29 août (tout âge)
Gratuit.Tout public
0 .
Parc de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est communication@barleduc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience summer in Bar-le-Duc with “%E7a bouge au parc”!
In July and August, the City invites you to try out various sports, in partnership with local clubs and the golf course.
Mark your calendars:
– To test your swing with the Combles-en-Barrois Golf Club: July 26 / August 7, 8, and 9 / August 15 and 16 / August 18 and 29 (open to all)
– To try your hand at combat sports with the Karate Club: August 8 and 9 / August 14 (ages 6 and up)
– To master your breathing with Qi Nergie Qi Gong: August 16 (ages 16 and up)
– To discover shooting sports with the Barisienne de Tir: August 29 (all ages)
Free.
L’événement Ça bouge au parc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Concert Au café des Amis Bar-le-Duc 7 août 2026
- Visite-randonnée sur les hauteurs de Guédonval GRETA Lorraine Bar-le-Duc 23 août 2026
- Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet, Maison des associations de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc 14 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Lancement de saison Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026