Lancement de saison Le Théâtre Bar-le-Duc
vendredi 18 septembre 2026 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Lancement de saison
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
L’acb ouvre sa nouvelle saison !
– 18h vernissage de l’exposition de la Cie La Mâchoire 36 au studio du théâtre
– 19h30 l’équipe de l’acb présente les spectacles de la saison, partage ses coups de cœur, dévoile les bandes-annonces… au grand plateau
Une soirée qui se prolonge autour d’un verre dans le hall.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
The ACB kicks off its new season!
– 6:00 p.m.: Opening reception for the exhibition by Cie La M%E2choire 36 at the theater studio
– 7:30 p.m.: The ACB team presents this season’s shows, shares their favorites, and unveils the trailers… on the main stage
The evening continues with drinks in the lobby.
Free admission.
L’événement Lancement de saison Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE
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