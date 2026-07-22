Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

La compagnie régionale La Mâchoire 36 a mené à Bar-le-Duc des ateliers participatifs avec des habitants pour explorer et réinventer leur rapport au territoire. Cette démarche a donné naissance à une exposition mêlant portraits, paysages, témoignages et créations sonores. En complément, deux parcours audioguidés invitent le public à redécouvrir la ville de façon immersive, ludique et originale.

L’exposition est à découvrir pendant les horaires d’ouverture de la billetterie + avant et après les spectacles.

Vernissage vendredi 18 septembre à 18h.

Entrée libre.Tout public

0 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

The regional theater company La M%E2choire 36 held participatory workshops in Bar-le-Duc with local residents to explore and reinvent their relationship with the region. This initiative gave rise to an exhibition combining portraits, landscapes, personal accounts, and sound installations. In addition, two audio-guided tours invite the public to rediscover the city in an immersive, fun, and original way.

The exhibition is open during box office hours, as well as before and after performances.

Opening reception on Friday, September 18, at 6 p.m.

Free admission.

L’événement Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE