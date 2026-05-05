Visite-randonnée sur les hauteurs de Guédonval GRETA Lorraine Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Visite-randonnée sur les hauteurs de Guédonval

GRETA Lorraine 77 Avenue Raymond Poincaré Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Profitez d’une balade conviviale au cœur de la nature jusqu’au Banc de Guédonval. Cette promenade permet de découvrir le patrimoine local tout en admirant les paysages environnants. La visite se termine par un moment de partage autour d’un goûter, dans un cadre calme et agréable. Une promenade savoureuse à partager sans modération !

Attention, promenade exigeante qui nécessite une bonne condition physique, équipez-vous de bonnes chaussures et d’une gourde d’eau !

Rendez-vous devant le GRETA Lorraine 77 avenue Raymond Poincaré à Bar-le-Duc.

Réservation obligatoire avant le vendredi 14 août (places limitées).Tout public

10 .

GRETA Lorraine 77 Avenue Raymond Poincaré Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

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English :

Enjoy a friendly walk in the heart of nature to the Banc de Guédonval. This walk allows you to discover the local heritage while admiring the surrounding landscapes. The visit ends with a moment of sharing over a snack, in a calm and pleasant setting. A tasty walk to share without moderation!

Please note: this is a demanding walk requiring good physical condition, so bring good shoes and a water bottle!

Meet in front of GRETA Lorraine 77 avenue Raymond Poincaré, Bar-le-Duc.

Reservations required by Friday August 14 (places are limited).

L’événement Visite-randonnée sur les hauteurs de Guédonval Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE