Festival Créactions Spectacle Rave Lucid Le Théâtre Bar-le-Duc

Festival Créactions Spectacle Rave Lucid Le Théâtre Bar-le-Duc vendredi 29 mai 2026.

Festival Créactions Spectacle Rave Lucid

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:20:00

Date(s) :

2026-05-29

Cie Mazelfreten / danse électro / dès 8 ans

Vous connaissez forcément la compagnie Mazelfreten ! Après avoir enchanté plus de 700 spectateurs en mars 2024 avec le spectacle « Memento », elle illuminait la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024… C’est avec beaucoup de fierté que nous l’accueillons une nouvelle fois !

« Rave Lucid » est une expérience immersive qui plonge le public dans l’univers hypnotique et vibrant de la danse électro. Sur une musique originale de NikiT, dix danseurs fusionnent énergie collective et maîtrise technique dans un spectacle captivant… Inspirée des énergies clubbing et des battles, la pièce rend hommage à la culture électro et à ses rituels sociaux.

Grâce à une synchronisation parfaite et une vitesse effervescente, « Rave Lucid » devient une rave collective où l’hypnose et la tension se mêlent dans une fête visuelle et musicale sans pareil… Addictif !

Spectacle en avant-première du festival CréactionsTout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Mazelfreten / electro dance / age 8 and up

You’re bound to be familiar with the Mazelfreten company! After delighting over 700 spectators in March 2024 with the show « Memento », it lit up the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games? It is with great pride that we welcome her back once again!

« Rave Lucid » is an immersive experience that plunges the audience into the hypnotic, vibrant world of electro dance. Set to original music by NikiT, ten dancers fuse collective energy and technical mastery in a captivating show? Inspired by clubbing energies and battles, the piece pays tribute to electro culture and its social rituals.

Thanks to perfect synchronization and effervescent speed, « Rave Lucid » becomes a collective rave where hypnosis and tension mingle in an unparalleled visual and musical feast… Addictive!

Preview of Créactions festival

German :

Cie Mazelfreten / Elektro-Tanz / ab 8 Jahren

Sie kennen die Kompanie Mazelfreten bestimmt! Nachdem sie im März 2024 mehr als 700 Zuschauer mit dem Stück « Memento » verzaubert hat, erleuchtete sie die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele von Paris 2024? Wir sind sehr stolz darauf, sie erneut begrüßen zu dürfen!

« Rave Lucid » ist eine immersive Erfahrung, die das Publikum in die hypnotische und vibrierende Welt des Elektrotanzes eintauchen lässt. Zu der Originalmusik von NikiT verschmelzen zehn Tänzer kollektive Energie und technische Meisterschaft in einer fesselnden Show Inspiriert von Clubbing und Battles ist das Stück eine Hommage an die Elektrokultur und ihre sozialen Rituale.

Dank der perfekten Synchronisation und der rasanten Geschwindigkeit wird « Rave Lucid » zu einem kollektiven Rave, in dem sich Hypnose und Spannung zu einem unvergleichlichen visuellen und musikalischen Fest verbinden… Süchtig machend!

Aufführung als Vorpremiere des Festivals Créactions

Italiano :

Cie Mazelfreten / electro dance / da 8 anni

Conoscerete sicuramente i Mazelfreten! Dopo aver deliziato oltre 700 spettatori nel marzo 2024 con lo spettacolo « Memento », hanno illuminato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024? Siamo molto orgogliosi di darle il bentornato!

« Rave Lucid » è un’esperienza immersiva che immerge il pubblico nell’ipnotico e vibrante mondo dell’electro dance. Su musiche originali di NikiT, dieci ballerini fondono energia collettiva e maestria tecnica in uno spettacolo accattivante? Ispirato all’energia dei club e delle battaglie, il pezzo rende omaggio alla cultura electro e ai suoi rituali sociali.

Grazie alla perfetta sincronizzazione e alla velocità effervescente, « Rave Lucid » diventa un rave collettivo in cui ipnosi e tensione si mescolano in una festa visiva e musicale senza precedenti… Assuefacente!

Anteprima del festival Créactions

Espanol :

Cie Mazelfreten / electro dance / a partir de 8 años

Seguro que ya conoces a Mazelfreten Después de deleitar a más de 700 espectadores en marzo de 2024 con el espectáculo « Memento », iluminaron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024? ¡Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida de nuevo!

« Rave Lucid » es una experiencia inmersiva que sumerge al público en el hipnótico y vibrante mundo del electro dance. Al son de la música original de NikiT, diez bailarines fusionan la energía colectiva y la maestría técnica en un espectáculo cautivador? Inspirada en la energía de las discotecas y las batallas, la pieza rinde homenaje a la cultura electro y sus rituales sociales.

Gracias a una sincronización perfecta y a una velocidad efervescente, « Rave Lucid » se convierte en una rave colectiva donde la hipnosis y la tensión se mezclan en una fiesta visual y musical sin igual… ¡Adictivo!

Avance del festival Créactions

L’événement Festival Créactions Spectacle Rave Lucid Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE