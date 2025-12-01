Tout-petit je lis Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Tout-petit je lis

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Un moment tout doux pour les tout-petits !

Vous avez un enfant de moins de 3 ans ?

Venez partager avec lui un instant privilégié autour de la lecture, en compagnie de son doudou préféré !

Animation dédiée aux tout-petits. Réservez vite !

Gratuit. Le nombre de places étant limité, les réservations sont vivement conseillées.Enfants

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

A sweet moment for little ones!

Do you have a child under the age of 3?

Come and share a special moment of reading with them, in the company of their favorite cuddly toy!

Activities dedicated to toddlers. Book now!

Free admission. Places are limited, so reservations are strongly recommended.

German :

Ein ganz süßer Moment für die Allerkleinsten!

Sie haben ein Kind unter 3 Jahren?

Kommen Sie und teilen Sie mit ihm einen besonderen Moment rund ums Lesen, in Begleitung seines Lieblingskuscheltiers!

Diese Veranstaltung ist für Kleinkinder gedacht. Reservieren Sie schnell!

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine Reservierung dringend empfohlen.

Italiano :

Un momento di dolcezza per i più piccoli!

Avete un bambino di età inferiore ai 3 anni?

Venite a condividere con loro un momento speciale di lettura, in compagnia del loro peluche preferito!

Attività dedicate ai più piccoli. Prenotate subito!

Ingresso gratuito. I posti sono limitati, quindi si consiglia vivamente di prenotare.

Espanol :

¡Un momento tierno para los más pequeños!

¿Tiene un hijo menor de 3 años?

Venga a compartir con ellos un momento especial de lectura, ¡en compañía de su peluche preferido!

Actividades dedicadas a los más pequeños. ¡Reserve ahora!

Entrada gratuita. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar.

