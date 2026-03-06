Exposition Les musées départementaux fêtent leurs 40 ans Place Pierre-François Gossin Bar-le-Duc

Exposition Les musées départementaux fêtent leurs 40 ans

A l’occasion des 40 ans du musée Raymond Poincaré de Sampigny et du musée de la Bière de Stenay, le public est invité à découvrir l’histoire des deux établissements, leurs collections et les petites mains qui en prennent soin, métiers de l’ombre souvent méconnus.

Exposition dans le hall de l’Hôtel du Département.

Entrée libre.Tout public

Place Pierre-François Gossin Hôtel du Département Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

To mark the 40th anniversary of the Musée Raymond Poincaré in Sampigny and the Musée de la Bière in Stenay, the public is invited to discover the history of the two establishments, their collections and the little hands who take care of them, professions that are often overlooked.

Exhibition in the lobby of the Hôtel du Département.

Free admission.

