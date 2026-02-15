La Balade des Michaux Randonnée en vélo vintage Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc
La Balade des Michaux Randonnée en vélo vintage Parc de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc samedi 9 mai 2026.
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
Remettons au goût du jour l’usage de la bicyclette retro qui dort au fond du garage !
Dans un esprit de convivialité, randonnons cheveux aux vents en toute décontraction afin de découvrir ou redécouvrir Bar-le-Duc et ses environs, notamment la Vallée de la Saulx.
Informations à venir…Tout public
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est contact.barvelocites@gmail.com
English :
Let’s get back to using the retro bicycle that’s been sleeping at the back of the garage!
In a spirit of conviviality, let’s ride with our hair blowing in the wind to discover or rediscover Bar-le-Duc and the surrounding area, especially the Saulx Valley.
More information to come…
