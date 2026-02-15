La Balade des Michaux Randonnée en vélo vintage Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

La Balade des Michaux Randonnée en vélo vintage

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

Remettons au goût du jour l’usage de la bicyclette retro qui dort au fond du garage !

Dans un esprit de convivialité, randonnons cheveux aux vents en toute décontraction afin de découvrir ou redécouvrir Bar-le-Duc et ses environs, notamment la Vallée de la Saulx.

Informations à venir…Tout public

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est contact.barvelocites@gmail.com

English :

Let’s get back to using the retro bicycle that’s been sleeping at the back of the garage!

In a spirit of conviviality, let’s ride with our hair blowing in the wind to discover or rediscover Bar-le-Duc and the surrounding area, especially the Saulx Valley.

More information to come…

