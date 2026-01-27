Foire de printemps Bar-le-Duc

Foire de printemps

Foire commerciale et artisanale !

Différents producteurs et artisans seront présents pour faire partager au public leur passion et faire découvrir leurs produits. En tout, ce sont 100 exposants et camelots qui viendront grossir les rangs de la foire et investiront le boulevard de la Rochelle et le parking des Minimes pour le plus grand plaisir des chineurs et flâneurs !

Organisée par la ville de Bar-le-Duc et le Chambre d’Agriculture de la Meuse. Mise en place d’ un pôle agricole et d’un concours d’élevage.

Entrée gratuite.Tout public

Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 87 86 91 21

English :

Trade and craft fair!

Various producers and craftsmen will be on hand to share their passion with the public and showcase their products. In all, 100 stallholders and hawkers will swell the ranks of the fair, taking over the boulevard de la Rochelle and the Minimes parking lot for the delight of bargain-hunters and strollers alike!

Organized by the city of Bar-le-Duc and the Meuse Chamber of Agriculture. An agricultural pole and a livestock competition.

Free admission.

