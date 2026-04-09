Concert Six Harbor Road Auditorium du CIM Bar-le-Duc
Concert Six Harbor Road Auditorium du CIM Bar-le-Duc mardi 5 mai 2026.
Bar-le-Duc
Concert Six Harbor Road
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr
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English :
Free admission.
L’événement Concert Six Harbor Road Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE
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