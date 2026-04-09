Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Six Harbor Road Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concert Six Harbor Road Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Concert Six Harbor Road Auditorium du CIM Bar-le-Duc mardi 5 mai 2026.

Lieu : Auditorium du CIM

Adresse : 8 Rue de l'Etoile

Ville : 55000 Bar-le-Duc

Département : Meuse

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bar-le-Duc

Concert Six Harbor Road

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31  cim@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission.

L’événement Concert Six Harbor Road Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE

À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)