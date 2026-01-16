Train touristique La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Train touristique La Suzanne

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Début : Samedi 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-08-15

2026-05-10 2026-07-05 2026-07-14 2026-08-15

Après des années de travail de restauration, de travaux et d’engagement de la part du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, la Suzanne reprend la route !

Retrouvez la célèbre petite locomotive pour un trajet de 8,4 kilomètres (2 fois 4,2 km), sur des rails restaurés.

La Suzanne est un train touristique qui peut transporter une centaine de voyageurs.

Une fois à bord, vous emprunterez les voies ferrées historiques de la voie sacrée, profiterez du paysage Meusien en écoutant les explications de nos guides à bord.

Le tarif enfant est appliqué pour les enfants de 4 à 14 ans, gratuit pour les de 4 ans, le tarif réduit est appliqué pour les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif. Possibilité d’un tarif famille 2 adultes 2 enfants (4 à 14 ans).

Accueil 20 minutes avant le départ.

Billetterie à venir en ligne, à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc et au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-BarroisTout public

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

After years of restoration work and commitment on the part of the Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée, the Suzanne is back on the road!

Join the famous little locomotive for an 8.4 km (2 x 4.2 km) journey on restored rails.

The Suzanne is a tourist train that can carry up to a hundred passengers.

Once on board, you’ll ride along the historic railroads of the voie sacrée , enjoying the Meuse countryside while listening to the explanations of our on-board guides.

Children’s fares apply for ages 4 to 14, and are free for children under 4. Reduced fares apply for jobseekers and disabled persons, on presentation of proof. Family rates available: 2 adults 2 children (aged 4 to 14).

Welcome 20 minutes before departure.

Tickets available: online, at the Tourist Office in Bar-le-Duc and at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois

