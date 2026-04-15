Tous à vélo, Parc de l’Hôtel de ville, Bar-le-Duc
Tous à vélo, Parc de l’Hôtel de ville, Bar-le-Duc samedi 9 mai 2026.
Tous à vélo 9 et 10 mai Parc de l’Hôtel de ville Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Évènement se déroulant sur 2 jours : 9 et 10 Mai 2006 à Bar-le-Duc.
Samedi 9 Mai au programme : Bourse aux vélos (14h-17h) et déambulation cycliste dès 19h
Dimanche 10 Mai au programme : Départ de la Randonnée vintage à 9h
Le point central se trouve au parc de l’hôtel de ville de Bar-leDuc avec concerts, animations et snacks proposés.
Parc de l’Hôtel de ville 12, Rue Lapique 55000 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr »}]
Bourse aux vélos, déambulation, randonnée 20 et 53km.
La Balade des Michaux, Tous à vélo 2026
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