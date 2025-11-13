Gala de l’Horlogerie des Ducs La Barroise Bar-le-Duc
Gala de l'Horlogerie des Ducs La Barroise Bar-le-Duc samedi 16 mai 2026.
Gala de l’Horlogerie des Ducs
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Samedi 2026-05-16 18:30:00
L’Horlogerie des Ducs vous convie à son Grand Gala annuel !
Un gala qui, pour la première fois, mettra à l’honneur la première promotion d’horlogers du Grand Est.
Repas, spectacles, danse, chant… Préparez vous à vivre une soirée extraordinaire et à voyager dans le temps.Tout public
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 52 65 89 77 horlogerie.des.ducs@gmail.com
English :
L’Horlogerie des Ducs invites you to its annual Grand Gala!
A gala which, for the first time, will honor the first graduating class of watchmakers from the Grand Est region.
Meals, shows, dancing, singing… Prepare yourself for an extraordinary evening and a journey through time.
German :
Die Horlogerie des Ducs lädt Sie zu ihrer jährlichen Grand Gala ein!
Eine Gala, bei der zum ersten Mal der erste Jahrgang von Uhrmachern aus dem Grand Est geehrt wird.
Mahlzeiten, Aufführungen, Tanz, Gesang… Bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend und eine Reise in die Vergangenheit vor.
Italiano :
L’Horlogerie des Ducs vi invita al suo Grand Gala annuale!
Per la prima volta, il gala onorerà la prima classe di orologiai diplomati della regione del Grand Est.
Pasti, spettacoli, balli, canti… Preparatevi a una serata straordinaria e a un viaggio nel tempo.
Espanol :
L’Horlogerie des Ducs le invita a su Gran Gala anual
Por primera vez, la gala contará con la presencia de la primera promoción de relojeros del Grand Est.
Comidas, espectáculos, bailes, cantos… Prepárese para una velada extraordinaria y un viaje en el tiempo.
