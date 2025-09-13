Conférence De la Révolution à la Monarchie de juillet, une girouette barisienne Salle des fêtes Bar-le-Duc

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence « De la Révolution à la Monarchie de juillet, une girouette barisienne Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 Paris, 1844). Par Jean-Paul Streiff.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

English :

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture « From the Revolution to the July Monarchy, a Barisian weather vane: Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 Paris, 1844). By Jean-Paul Streiff.

Free admission.

German :

Die Société des Lettres de Bar-le-Duc lädt Sie zu dem Vortrag « De la Révolution à la Monarchie de juillet, une girouette barisienne: Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 Paris, 1844) » (Von der Revolution zur Julimonarchie, eine Wetterfahne aus Baris: Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 Paris, 1844)) ein. Von Jean-Paul Streiff.

Freier Eintritt.

Italiano :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vi invita a partecipare alla conferenza « Dalla Rivoluzione alla Monarchia di Luglio, una banderuola barisana: Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 Parigi, 1844) ». Di Jean-Paul Streiff.

Ingresso libero.

Espanol :

La Société des Lettres de Bar-le-Duc le invita a asistir a una conferencia titulada « De la Revolución a la Monarquía de Julio, una veleta barisiana: Jean-Joseph Regnault-Varin (Bar-le-Duc, 1775 París, 1844). A cargo de Jean-Paul Streiff.

Entrada gratuita.

