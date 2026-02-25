Festival Créactions Bar-le-Duc

Festival Créactions

Festival CRÉACTIONS # 4 spectacles professionnels, expositions, animations et restitution d’ateliers de pratique amateure.

Festival jeunesse autour des ateliers de pratique artistique portés par les établissements scolaires, culturels et partenaires de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.

3 expositions, 3 spectacles professionnels, 6 ateliers participatifs, 21 restitutions d’ateliers

+ de 6 000 festivaliers et 1 200 jeunes en action pour l’édition 2025

Il se déroulera dans 16 lieux différents sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud dont

– l’acb scène nationale, 20 rue Theuriet à Bar-le-Duc

– CIM, 8 rue de l’étoile à Bar-le-Duc

– salle des fêtes, parc de l’Hôtel de Ville, rue Lapique à Bar-le-Duc

– cinéma Confluences, 8 avenue du 94 ème RI à Bar-le-Duc

+ Tronville-en-Barrois, Ligny-en-Barrois, Naives-Rosières, Fains-Véel, Tannois …

Gratuit sauf avant-première du 29 mai Rave lucid au tarif habituel de l’acb

Pour certains spectacles réservation obligatoire sur billetweb.fr

Plus d’informations dans le programme détaillé.Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 93 29 99

Festival CRÉACTIONS # 4 : professional shows, exhibitions, events and amateur workshops.

A youth festival based on artistic workshops organized by schools, cultural establishments and partners of the Communauté d?Agglomération Meuse Grand Sud.

3 exhibitions, 3 professional shows, 6 participatory workshops, 21 workshop presentations

+ Over 6,000 festival-goers and 1,200 young people in action for the 2025 edition

The festival will take place at 16 different venues throughout the Meuse Grand Sud urban community, including

– acb scène nationale, 20 rue Theuriet, Bar-le-Duc

– CIM, 8 rue de l?étoile, Bar-le-Duc

– salle des fêtes, Hôtel de Ville park, rue Lapique, Bar-le-Duc

– confluences cinema, 8 avenue du 94 ème RI, Bar-le-Duc

+ Tronville-en-Barrois, Ligny-en-Barrois, Naives-Rosières, Fains-Véel, Tannois?

Free except for the May 29 preview of Rave lucid at the acb?s usual rate

For certain shows, booking is compulsory on billetweb.fr

More information in the detailed program.

