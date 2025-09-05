Spectacle Faites l’amour, pas des gosses La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle Faites l’amour, pas des gosses

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur… enfin presque !

Avant il roulait en coupé… Aujourd’hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient des amis… Aujourd’hui ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…

Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent.

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination.

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !

Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission « On ne demande qu’a en rire » (Sacha Judaszko) et l’auteur d' »Après le mariage… les emmerdes » (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce ça donne une comédie romantique (sans filtre) !Tout public

English :

For Lucas and Julie, having a child is nothing but happiness… well, almost!

He used to drive a coupé… Now he drives a Kangoo! They used to have friends… Now they never see them!

In this romantic comedy, we tell you everything…

And above all, the truth about relationships, pregnancy, marriage, childbirth, libido when there are 3 of you…

And adolescence… yes, because no matter how cute babies are, one day or another they turn into a species apart: teenagers.

In short, between the psychopathic baby sitter, the mother-in-law, the neighbors and the missed vacations, Lucas and Julie will have to redouble their love and imagination.

For those with children, it’s time to laugh!

For those who don’t, it’s time to think!

In the end… It’s all good fun! But at least you’ve been warned.

When the author of the most sketches on the TV show « On ne demande qu’en rire » (Sacha Judaszko) and the author of « Après le mariage… les emmerdes » (Sophie Depooter) get together to write a play, the result is an (unfiltered) romantic comedy!

German :

Für Lucas und Julie ist ein Kind das reinste Glück… oder fast!

Früher fuhr er ein Coupé… Heute fährt er einen Kangoo! Früher hatten sie Freunde… Heute sehen sie sie nicht mehr!

In dieser romantischen Komödie erzählen wir Ihnen alles…

Und vor allem die Wahrheit über das Paar, die Schwangerschaft, die Ehe, die Geburt, die Libido, wenn man zu dritt ist …

Und die Adoleszenz… ja, denn Babys, so niedlich sie auch sein mögen, verwandeln sich irgendwann in eine eigene Spezies: den Teenager.

Kurz gesagt, Lucas und Julie müssen sich zwischen dem psychopathischen Babysitter, der Stiefmutter, den Nachbarn und den verpassten Ferien mit Liebe und Fantasie durchsetzen.

Für alle, die Kinder haben, ist es an der Zeit, darüber zu lachen!

Für alle, die keine Kinder haben, ist es Zeit zum Nachdenken!

Am Ende ist das alles … Es ist alles nur Glück, ja! Aber wenigstens haben wir Sie gewarnt.

Wenn der Autor der meisten Sketche in der Sendung « On ne demande qu’a en rire » (Sacha Judaszko) und die Autorin von « Après le mariage… les emmerdes » (Sophie Depooter) zusammenkommen, um ein Stück zu schreiben: Das ergibt eine romantische Komödie (ohne Filter)!

Italiano :

Per Lucas e Julie avere un figlio è solo felicità… beh, quasi!

Prima guidava una coupé… Ora guida un Kangoo! Avevano degli amici… Ora non li vedono mai!

In questa commedia romantica vi raccontiamo tutto…

E soprattutto la verità sulle relazioni, la gravidanza, il matrimonio, il parto, la libido quando si è in tre… E l’adolescenza… sì, perché non importa quanto siano carini i bambini.

E l’adolescenza… sì, perché per quanto i bambini siano carini, un giorno o l’altro si trasformano in una specie a parte: gli adolescenti.

Insomma, tra la baby sitter psicopatica, la suocera, i vicini e le vacanze mancate, Lucas e Julie dovranno raddoppiare il loro amore e la loro immaginazione.

Se avete figli, è il momento di ridere!

Per chi non li ha, è il momento di pensare!

Alla fine… È tutto un divertimento! Ma almeno siete stati avvertiti.

Quando l’autore del maggior numero di sketch del programma televisivo « On ne demande qu’en rire » (Sacha Judaszko) e l’autrice di « Après le mariage… les emmerdes » (Sophie Depooter) si mettono insieme per scrivere una commedia, si ottiene una commedia romantica (senza filtri)!

Espanol :

Para Lucas y Julie, tener un hijo no es más que felicidad… bueno, ¡casi!

Antes conducía un coupé… ¡Ahora conduce una Kangoo! Antes tenían amigos… Ahora nunca los ven

En esta comedia romántica, te lo contamos todo…

Y sobre todo la verdad sobre las relaciones, el embarazo, el matrimonio, el parto, la libido cuando sois 3…

Y la adolescencia… sí, porque por muy monos que sean los bebés, un día u otro se convierten en una especie aparte: los adolescentes.

En definitiva, entre la niñera psicópata, la suegra, los vecinos y las vacaciones perdidas, Lucas y Julie tendrán que redoblar su amor y su imaginación.

Si tienes hijos, ¡es el momento de reír!

Para los que no, ¡es el momento de pensar!

Al final… ¡Todo es diversión! Pero al menos estás avisado.

Cuando el autor de la mayoría de los sketches del programa de televisión « On ne demande qu’en rire » (Sacha Judaszko) y la autora de « Après le mariage… les emmerdes » (Sophie Depooter) se juntan para escribir una obra de teatro, ¡obtienes una comedia romántica (sin filtro)!

