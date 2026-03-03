Conférence L’architecture comme outil de propagande politique, entre populisme et totalitarisme Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence L’architecture comme outil de propagande politique, entre populisme et totalitarisme

Par Federico Ferrari, maître de conférences en histoire de l’architecture et de la ville à l’ENSA Paris-Malaquais Université Paris Sciences et Lettres.

Comment l’architecture peut-elle constituer un puissant moyen de propagande politique, notamment au XXe siècle, caractérisé par l’essor des totalitarismes ? En nous concentrant sur l’Italie et l’Allemagne entre les années 1920 et 1930, nous examinerons comment ces régimes totalitaires ont pétrifié leurs idéologies politiques sous forme de monuments et aménagements urbains. Le fascisme, en recourant à un style à la fois moderniste et romain , entend glorifier la nouvelle Italie impériale ; le nazisme, avec les projets classiques et monumentaux d’Albert Speer, exalte la grandeur de la race allemande et sa mission civilisatrice. Cette réflexion sur la portée symbolique et mobilisatrice de l’architecture nous amènera à questionner quelques cas plus récents, révélateurs de certaines dérives autoritaires contemporaines.

English :

By Federico Ferrari, lecturer in the history of architecture and the city at ENSA Paris-Malaquais ? Université Paris Sciences et Lettres.

How can architecture be a powerful means of political propaganda, particularly in the 20th century, characterized by the rise of totalitarianism? Focusing on Italy and Germany between the 1920s and 1930s, we examine how these totalitarian regimes petrified their political ideologies in the form of monuments and urban developments. Fascism, using a style that was both modernist and Roman , sought to glorify the new imperial Italy; Nazism, with Albert Speer?s classical and monumental projects, exalted the greatness of the German race and its civilizing mission. This reflection on the symbolic and mobilizing significance of architecture will lead us to question some more recent cases, revealing certain contemporary authoritarian drifts.

