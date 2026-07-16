Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet, Maison des associations de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc
lundi 14 septembre 2026 · Maison des associations de Bar-le-Duc · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet 14 et 16 septembre Maison des associations de Bar-le-Duc Meuse
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00
Intervenant : Jéremie DAUMAS – Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse
6 heures de formation sur 2 séances en PRÉSENTIEL
Objectif de la formation
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Comprendre les principes et les différents types de mécénat (financier, en nature, de compétences).
Identifier les entreprises susceptibles de devenir partenaires mécènes.
Structurer une démarche de recherche de mécénat adaptée à leur projet associatif.
Construire un argumentaire et une proposition de partenariat convaincante.
Connaître les aspects juridiques, fiscaux et communicationnels liés au mécénat
Contenus
Durant cette formation, nous aborderons les thèmes suivants :
Définition du mécénat et distinction avec le sponsoring.
Les obligations légales et fiscales pour les associations et les mécènes.
Identifier les motivations et attentes des entreprises mécènes.
Construire une offre de mécénat claire et valorisante.
Présenter et négocier un partenariat de mécénat.
Suivre et fidéliser ses mécènes : communication et valorisation.
Études de cas et partage d’expériences locales.
Déroulé
Introduction : tour de table, contexte et attentes des participants.
Apports théoriques : cadre juridique, fiscal et stratégique du mécénat.
Travaux pratiques : construction d’un argumentaire ou d’une fiche projet à destination d’un mécène potentiel.
Retours d’expériences, points de vigilance, pistes locales à explorer.
Outils utilisés : diaporama, modèles de fiches mécénat, exemples concrets, exercices de mise en situation
Pré-requis
Aucun pré-requis n’est demandé.
N’hésitez à vous inscrire à plusieurs membres de votre association
Maison des associations de Bar-le-Duc 15 rue du lieutenant Vasseur – 55000 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/comprendre-et-mobiliser-le-mecenat-au-service-de-son-projet_-d.html »}]
Formation du Mouvement Associatif Grand Est
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