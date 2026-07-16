Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet, Maison des associations de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Comprendre et mobiliser le mécénat au service de son projet 14 et 16 septembre Maison des associations de Bar-le-Duc Meuse

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00

Intervenant : Jéremie DAUMAS – Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse

6 heures de formation sur 2 séances en PRÉSENTIEL

Objectif de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Comprendre les principes et les différents types de mécénat (financier, en nature, de compétences).

Identifier les entreprises susceptibles de devenir partenaires mécènes.

Structurer une démarche de recherche de mécénat adaptée à leur projet associatif.

Construire un argumentaire et une proposition de partenariat convaincante.

Connaître les aspects juridiques, fiscaux et communicationnels liés au mécénat

Contenus

Durant cette formation, nous aborderons les thèmes suivants :

Définition du mécénat et distinction avec le sponsoring.

Les obligations légales et fiscales pour les associations et les mécènes.

Identifier les motivations et attentes des entreprises mécènes.

Construire une offre de mécénat claire et valorisante.

Présenter et négocier un partenariat de mécénat.

Suivre et fidéliser ses mécènes : communication et valorisation.

Études de cas et partage d’expériences locales.

Déroulé

Introduction : tour de table, contexte et attentes des participants.

Apports théoriques : cadre juridique, fiscal et stratégique du mécénat.

Travaux pratiques : construction d’un argumentaire ou d’une fiche projet à destination d’un mécène potentiel.

Retours d’expériences, points de vigilance, pistes locales à explorer.

Outils utilisés : diaporama, modèles de fiches mécénat, exemples concrets, exercices de mise en situation

Pré-requis

Aucun pré-requis n’est demandé.

N’hésitez à vous inscrire à plusieurs membres de votre association

Maison des associations de Bar-le-Duc 15 rue du lieutenant Vasseur – 55000 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/comprendre-et-mobiliser-le-mecenat-au-service-de-son-projet_-d.html »}]

Formation du Mouvement Associatif Grand Est