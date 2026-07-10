Informations pratiques

Bar-le-Duc

Concert Au café des Amis

Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les Amis de Tous les Enfants du Monde, une chorale d’enfants et de jeunes, originaire du Nord de la France, qui chante depuis 1985 pour éveiller l’Espérance en un monde meilleur, présenteront leur veillée musicale et spirituelle Au café des amis , en l’église Saint-Jean de Bar-le-Duc.

En 2ème partie, ils chanteront avec Jean-François Kieffer les plus belles chansons de La légende de Loupio .

Entrée libre Participation volontaire Vente de CDTout public

0 .

Place du Maréchal Foch Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

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English :

Les Amis de Tous les Enfants du Monde, a children’s and youth choir from northern France that has been singing since 1985 to “Awaken Hope” for a better world, will present their musical and spiritual vigil Au café des amis at Saint-Jean Church in Bar-le-Duc.

In the second part, they will sing the most beautiful songs from “La légende de Loupio” alongside Jean-François Kieffer.

Free admission—Donations welcome—CDs for sale

L’événement Concert Au café des Amis Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SUD MEUSE