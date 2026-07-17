Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc Vendredi 18 septembre, 09h00 Banque de France Meuse

Présentation d’une pièce d’identité valide et inspection des sacs. Merci de vous présenter 10 min avant l’horaire indiqué sur votre billet, tout retard entrainera la perte de votre créneau sans garantie de report.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Bar le Duc au public. Participez à une visite guidée des locaux historiques suivie d’un temps de visite libre durant lequel vous pourrez échanger sur l’histoire et les missions de cette institution bicentenaire avec celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « Ensemble, dialoguons ! », afin de rendre plus clair les grands enjeux économiques et financiers, dans la continuité des vidéos « Ensemble, dialoguons » que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Au fil de votre visite, vous participerez à plusieurs ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France :

Atelier 1 (15 min) – EDUCFI

Découvrez, de manière ludique, la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière

Atelier 2 (15 min) – Missions de la Banque de France

Présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement), de nos travaux économiques ainsi qu’auprès des particuliers

Atelier 3 (15 min) – Atelier Authentification

Venez découvrir comment détecter les faux billets

Atelier 4 (15 min) – Ensemble, dialoguons

Posez vos questions à un expert économiste de la Banque de France

Atelier 5 (15 min) – Atelier Biodiversité

Venez découvrir la biodiversité du parc de la Banque de France et poser vos questions à un expert de la Ligue de Protection des Oiseaux

Banque de France 20 bd Raymond Poincaré 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-de-bar-le-duc-18092026 »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}]

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Bar le Duc au public. Participez à une visite guidée des locaux historiques suivie …

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