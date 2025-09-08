Spectacle Le sonneur à ventre jaune En tournée dans plusieurs communes Bar-le-Duc

Spectacle Le sonneur à ventre jaune

En tournée dans plusieurs communes 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-16 00:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

Cie Demain il fera jour / théâtre / dès 9 ans

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule le sonneur à ventre jaune qui se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici propulsé bien malgré lui au beau milieu des controverses humaines. Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF,

chasseurs, promeneurs et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière… Tous doivent entreprendre une authentique révolution !

Né d’une enquête menée dans les Ardennes, ce spectacle met en scène une galerie de personnages joyeusement interprétés par un comédien à l’énergie débordante ! Une histoire captivante, aussi sensible que drôle.

Un spectacle en tournée dans les villages

– PIERREFITTE-SUR-AIRE mardi 16 juin 20h

– VELAINES mercredi 17 juin 18h30

– PORTES DE MEUSE jeudi 18 juin

– COMMERCY vendredi 19 juin 20h30

– REVIGNY-SUR-ORNAIN samedi 20 juin 18h30

Tarifs définis par les lieux d’accueil.Tout public

.

En tournée dans plusieurs communes 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie Demain il fera jour / theater / ages 9 and up

A small rural community, led by a group of scientists, is trying to save a tiny toad: the yellow-bellied toad, which breeds in the ruts left by forestry machinery. In spite of himself, the toad is thrust into the midst of human controversy. Foresters, machine operators, ONF agents,

hunters, walkers and experts bend perplexed over the rut? They all need to undertake a genuine revolution!

Born of an investigation carried out in the Ardennes, this show features a gallery of characters joyously interpreted by an actor with boundless energy! A captivating story, as sensitive as it is funny.

On tour in the villages of

– PIERREFITTE-SUR-AIRE: Tuesday June 16, 8pm

– VELAINES: Wednesday June 17, 6:30pm

– PORTES DE MEUSE: Thursday June 18

– COMMERCY: Friday June 19, 8:30pm

– REVIGNY-SUR-ORNAIN: Saturday June 20, 6:30pm

Prices defined by venue.

German :

Cie Demain il fera jour / Theater / ab 9 Jahren

Eine kleine ländliche Gemeinde, die von einer Gruppe von Wissenschaftlern angeführt wird, versucht, eine winzige Kröte zu retten: die Gelbbauchunke, die sich in den von Forstmaschinen hinterlassenen Spurrillen fortpflanzt. Dabei gerät er unfreiwillig mitten in menschliche Kontroversen. Forstunternehmer, Maschinenführer, Beamte des ONF,

jäger, Wanderer und Experten beugen sich ratlos über die Spurrillen? Alle müssen eine echte Revolution starten!

Dieses Theaterstück, das aus einer in den Ardennen durchgeführten Untersuchung hervorgegangen ist, zeigt eine Galerie von Charakteren, die von einem Schauspieler mit überbordender Energie dargestellt werden Eine fesselnde Geschichte, die ebenso sensibel wie lustig ist.

Eine Aufführung auf Tournee in den Dörfern

– PIERREFITTE-SUR-AIRE: Dienstag, 16. Juni, 20 Uhr

– VELAINES: Mittwoch, 17. Juni 18.30 Uhr

– PORTES DE MEUSE: Donnerstag, 18.6

– COMMERCY: Freitag, 19. Juni, 20.30 Uhr

– REVIGNY-SUR-ORNAIN: Samstag, 20. Juni 18.30 Uhr

Tarife werden von den Veranstaltungsorten festgelegt.

Italiano :

Cie Demain il fera jour / teatro / da 9 anni

Una piccola comunità rurale guidata da un gruppo di scienziati cerca di salvare un piccolo rospo: il rospo dal ventre giallo, che si riproduce nei solchi lasciati dalle macchine forestali. Suo malgrado, il rospo si trova nel mezzo di una controversia umana. Sono coinvolti forestali, operatori di macchine, agenti dell’ONF, cacciatori, escursionisti ed esperti,

cacciatori, escursionisti ed esperti si chinano sconcertati sul rospo? È necessario che tutti loro intraprendano una vera e propria rivoluzione!

Basato su un’indagine condotta nelle Ardenne, questo spettacolo presenta una galleria di personaggi gioiosamente interpretati da un attore dall’energia sconfinata! Una storia avvincente, tanto sensibile quanto divertente.

Uno spettacolo in tournée nei villaggi di

– PIERREFITTE-SUR-AIRE: martedì 16 giugno, ore 20.00

– VELAINES: mercoledì 17 giugno, ore 18.30

– PORTES DE MEUSE: giovedì 18 giugno

– COMMERCY: venerdì 19 giugno, ore 20.30

– REVIGNY-SUR-ORNAIN: sabato 20 giugno ore 18.30

Prezzi stabiliti dalla sede.

Espanol :

Cie Demain il fera jour / teatro / a partir de 9 años

Una pequeña comunidad rural dirigida por un grupo de científicos intenta salvar a un pequeño sapo: el sapo de vientre amarillo, que se cría en los surcos dejados por la maquinaria forestal. A su pesar, el sapo se ve envuelto en una controversia humana. Forestales, maquinistas, agentes de la ONF, cazadores, senderistas y expertos se ven implicados,

cazadores, senderistas y expertos se inclinan desconcertados sobre el celo.. ¡Todos ellos deben emprender una auténtica revolución!

Basado en una investigación llevada a cabo en las Ardenas, este espectáculo presenta una galería de personajes alegremente interpretados por un actor ¡con una energía desbordante! Una historia cautivadora, tan sensible como divertida.

Un espectáculo en gira por los pueblos de

– PIERREFITTE-SUR-AIRE: martes 16 de junio, 20:00 horas

– VELAINES: miércoles 17 de junio, 18.30 h

– PORTES DE MEUSE: jueves 18 de junio

– COMMERCY: viernes 19 de junio, 20.30 h

– REVIGNY-SUR-ORNAIN: sábado 20 de junio 18.30 h

Precios fijados por el lugar de celebración.

L’événement Spectacle Le sonneur à ventre jaune Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SUD MEUSE