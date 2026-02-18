Concert d’orgue Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Concert d’orgue

Église Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-21

Concert d’orgue de la Fête de la Musique organisé par l’association Bar’Orgues.

Concert par les membres de l’association ainsi que les élèves de la classe d’orgue du conservatoire de Saint-Dizier.

Gratuit.

Contact barorgues@gmail.com

Église Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est barorgues@gmail.com

English :

Fête de la Musique organ concert organized by the Bar’Orgues association.

Concert by members of the association and students of the Saint-Dizier conservatory organ class.

Free admission.

Contact: barorgues@gmail.com

