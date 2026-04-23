Bar-le-Duc

Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 12:30:00

fin : 2026-06-25 13:30:00

Date(s) :

2026-06-25

conférence décalée entrée libre

10h Centre socioculturel de la Côte Ste Catherine

12h30 Hall de l’acb

19h Salle des fêtes de Bar-le-Duc

Après une enquête de terrain menée par l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (composée d’un crypto-paysagiste,un architecte du for intérieur et un urbaniste enchanteur), l’heure du diagnostic a sonné l’agence promet d’accompagner Bar-le-Duc sur le chemin du plein épanouissement urbain… un horizon aussi ambitieux que réjouissant !Tout public

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Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47

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English :

offbeat lecture free admission

10am: Côte Ste Catherine socio-cultural center

12:30 pm: Hall de l’acb

7pm: Bar-le-Duc village hall

After a field survey carried out by the Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (composed of a crypto-landscape architect, an architect of the interior and an enchanting urban planner), the time has come for a diagnosis: the agency promises to accompany Bar-le-Duc on the path to full urban blossoming? a horizon as ambitious as it is delightful!

L’événement Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SUD MEUSE