Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée Bar-le-Duc
Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée Bar-le-Duc jeudi 25 juin 2026.
Bar-le-Duc
Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 12:30:00
fin : 2026-06-25 13:30:00
Date(s) :
2026-06-25
conférence décalée entrée libre
10h Centre socioculturel de la Côte Ste Catherine
12h30 Hall de l’acb
19h Salle des fêtes de Bar-le-Duc
Après une enquête de terrain menée par l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (composée d’un crypto-paysagiste,un architecte du for intérieur et un urbaniste enchanteur), l’heure du diagnostic a sonné l’agence promet d’accompagner Bar-le-Duc sur le chemin du plein épanouissement urbain… un horizon aussi ambitieux que réjouissant !Tout public
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Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47
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English :
offbeat lecture free admission
10am: Côte Ste Catherine socio-cultural center
12:30 pm: Hall de l’acb
7pm: Bar-le-Duc village hall
After a field survey carried out by the Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (composed of a crypto-landscape architect, an architect of the interior and an enchanting urban planner), the time has come for a diagnosis: the agency promises to accompany Bar-le-Duc on the path to full urban blossoming? a horizon as ambitious as it is delightful!
L’événement Bar-le-Duc sur le divan ! Conférence décalée Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SUD MEUSE
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