Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc
Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc vendredi 12 juin 2026.
Bar-le-Duc
Soirée jeux de société
Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Rejoignez nous pour une soirée jeux de société suivie d’un apéro partagé !
Gratuit et ouvert à toutes et tous.
Venez seul(e), en famille ou entre amis, avec votre bonne humeur… et un petit quelque chose à partager pour l’apéro.
On vous attend nombreux.Tout public
0 .
Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56 contact@cscbld.fr
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English :
Join us for an evening of board games followed by a shared aperitif!
Free and open to all.
Come alone, with family or friends, with your good mood? and a little something to share for the aperitif.
We look forward to seeing you there.
L’événement Soirée jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SUD MEUSE
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