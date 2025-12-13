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Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine

Adresse : 1 Place Sainte-Catherine

Ville : 55000 Bar-le-Duc

Département : Meuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bar-le-Duc

Soirée jeux de société

Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Rejoignez nous pour une soirée jeux de société suivie d’un apéro partagé !

Gratuit et ouvert à toutes et tous.
Venez seul(e), en famille ou entre amis, avec votre bonne humeur… et un petit quelque chose à partager pour l’apéro.
On vous attend nombreux.Tout public
0  .

Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56  contact@cscbld.fr

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English :

Join us for an evening of board games followed by a shared aperitif!

Free and open to all.
Come alone, with family or friends, with your good mood? and a little something to share for the aperitif.
We look forward to seeing you there.

L’événement Soirée jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SUD MEUSE

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