Soirée jeux de société Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Soirée jeux de société

Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Rejoignez nous pour une soirée jeux de société suivie d’un apéro partagé !

Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Venez seul(e), en famille ou entre amis, avec votre bonne humeur… et un petit quelque chose à partager pour l’apéro.

On vous attend nombreux.Tout public

0 .

Centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 20 56 contact@cscbld.fr

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English :

Join us for an evening of board games followed by a shared aperitif!

Free and open to all.

Come alone, with family or friends, with your good mood? and a little something to share for the aperitif.

We look forward to seeing you there.

L’événement Soirée jeux de société Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SUD MEUSE