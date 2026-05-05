La Guinguette du Château Rue François de Guise Bar-le-Duc
La Guinguette du Château Rue François de Guise Bar-le-Duc vendredi 12 juin 2026.
Bar-le-Duc
La Guinguette du Château
Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-08-31 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
La guinguette sur l’esplanade du château est de retour pour la belle saison !
En plus des habituelles visites estivales, cette année, la Ville-Haute est le théâtre de nombreuses animations.
Programme détaillé à venir
Entrée libre.
Accès PMR et animaux autorisés.Tout public
0 .
Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr
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English :
The guinguette on the château esplanade is back for the summer season!
In addition to the usual summer tours, this year the Ville-Haute is the scene of a host of events.
Detailed program to come
Free admission.
PRM access and pets allowed.
L’événement La Guinguette du Château Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE
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