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La Guinguette du Château Rue François de Guise Bar-le-Duc

La Guinguette du Château Rue François de Guise Bar-le-Duc

La Guinguette du Château Rue François de Guise Bar-le-Duc vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue François de Guise

Adresse : Esplanade du Château

Ville : 55000 Bar-le-Duc

Département : Meuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bar-le-Duc

La Guinguette du Château

Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-08-31 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

La guinguette sur l’esplanade du château est de retour pour la belle saison !
En plus des habituelles visites estivales, cette année, la Ville-Haute est le théâtre de nombreuses animations.

Programme détaillé à venir

Entrée libre.
Accès PMR et animaux autorisés.Tout public
0  .

Rue François de Guise Esplanade du Château Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00  communication@barleduc.fr

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English :

The guinguette on the château esplanade is back for the summer season!
In addition to the usual summer tours, this year the Ville-Haute is the scene of a host of events.

Detailed program to come

Free admission.
PRM access and pets allowed.

L’événement La Guinguette du Château Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE

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