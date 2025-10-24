Spectacle de danse Esmeralda La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle de danse Esmeralda

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

2026-06-20

Jay’Dance Academy vous invite à plonger dans l’univers captivant d’Esmeralda, un spectacle de danse. Portée par une équipe de danseuses et danseurs animés par la passion, cette création mêlera grâce, énergie et expression, pour raconter une histoire vibrante à travers le mouvement.

Entre moments d’émotion, chorégraphies dynamiques, et instants poétiques, Esmeralda est le fruit d’un travail collectif où chaque geste, chaque pas, contribue à tisser une atmosphère unique. Un rendez-vous artistique qui promet de toucher, d’émerveiller et de célébrer la danse sous toutes ses formes.

Vente sur place ou billetterie en ligne.Tout public

English :

Jay Dance Academy invites you to plunge into the captivating world of Esmeralda, a dance show. Led by a team of dancers driven by passion, this creation blends grace, energy and expression to tell a vibrant story through movement.

Between moments of emotion, dynamic choreography and poetic moments, Esmeralda is the fruit of a collective effort in which each gesture, each step, contributes to weaving a unique atmosphere. An artistic event that promises to touch, amaze and celebrate dance in all its forms.

On-site sales or online ticketing.

German :

Die Jay?Dance Academy lädt Sie ein, in die fesselnde Welt von Esmeralda einzutauchen. Getragen von einem Team aus leidenschaftlichen Tänzerinnen und Tänzern, wird diese Kreation Anmut, Energie und Ausdruck miteinander verbinden, um durch die Bewegung eine vibrierende Geschichte zu erzählen.

Zwischen emotionalen Momenten, dynamischen Choreografien und poetischen Augenblicken ist Esmeralda das Ergebnis einer kollektiven Arbeit, bei der jede Geste, jeder Schritt dazu beiträgt, eine einzigartige Atmosphäre zu weben. Ein künstlerisches Ereignis, das den Tanz in all seinen Formen berühren, begeistern und feiern wird.

Verkauf vor Ort oder Online-Ticketing.

Italiano :

Jay Dance Academy vi invita a immergervi nell’affascinante mondo di Esmeralda, uno spettacolo di danza. Guidata da un team di ballerini animati dalla passione, questa creazione fonderà grazia, energia ed espressione per raccontare una storia vibrante attraverso il movimento.

Tra momenti di emozione, coreografie dinamiche e momenti poetici, Esmeralda è il frutto di uno sforzo collettivo in cui ogni gesto, ogni passo, contribuisce a tessere un’atmosfera unica. Un evento artistico che promette di toccare, stupire e celebrare la danza in tutte le sue forme.

Vendita in loco o biglietteria online.

Espanol :

Jay Dance Academy le invita a sumergirse en el cautivador mundo de Esmeralda, un espectáculo de danza. Dirigida por un equipo de bailarines movidos por la pasión, esta creación mezclará gracia, energía y expresión para contar una vibrante historia a través del movimiento.

Entre momentos de emoción, coreografías dinámicas y momentos poéticos, Esmeralda es el fruto de un esfuerzo colectivo en el que cada gesto, cada paso, contribuye a tejer una atmósfera única. Un acontecimiento artístico que promete emocionar, asombrar y celebrar la danza en todas sus formas.

Venta in situ o en línea.

