Le CIM fait la fête au parc Rue Lapique Bar-le-Duc
Le CIM fait la fête au parc Rue Lapique Bar-le-Duc dimanche 21 juin 2026.
Bar-le-Duc
Le CIM fait la fête au parc
Rue Lapique Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Centre Intercommunal de Musique (CIM) vous invite pour la fête de la musique au parc de l’hôtel de ville. Une occasion unique de découvrir les instruments,de les essayer et d’écouter un brin de musique dans ce bel écrin de verdure où vous attendent bien d’autres surprises.
Goûters et boissons sur place.
Entrée gratuiteTout public
0 .
Rue Lapique Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Centre Intercommunal de Musique (CIM) invites you to celebrate the Fête de la Musique in the grounds of the Hôtel de Ville. A unique opportunity to discover instruments, try them out and listen to a bit of music in this beautiful green setting, where many other surprises await you.
Snacks and drinks on site.
Free admission
L’événement Le CIM fait la fête au parc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- La Balade des Michaux Randonnée en vélo vintage et animations Rue Lapique Bar-le-Duc 9 mai 2026
- Tous à vélo, Parc de l’Hôtel de ville, Bar-le-Duc 9 mai 2026
- Foire de printemps Bar-le-Duc 10 mai 2026
- Train touristique La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc 10 mai 2026
- Gala de l’Horlogerie des Ducs La Barroise Bar-le-Duc 16 mai 2026