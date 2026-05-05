Le CIM fait la fête au parc Rue Lapique Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Le CIM fait la fête au parc

Rue Lapique Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Centre Intercommunal de Musique (CIM) vous invite pour la fête de la musique au parc de l’hôtel de ville. Une occasion unique de découvrir les instruments,de les essayer et d’écouter un brin de musique dans ce bel écrin de verdure où vous attendent bien d’autres surprises.

Goûters et boissons sur place.

Entrée gratuiteTout public

0 .

Rue Lapique Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 31 cim@meusegrandsud.fr

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English :

The Centre Intercommunal de Musique (CIM) invites you to celebrate the Fête de la Musique in the grounds of the Hôtel de Ville. A unique opportunity to discover instruments, try them out and listen to a bit of music in this beautiful green setting, where many other surprises await you.

Snacks and drinks on site.

Free admission

L’événement Le CIM fait la fête au parc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE