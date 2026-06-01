Un voyage au cœur de l’histoire ferroviaire meusienne, Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS), Bar-le-Duc

Un voyage au cœur de l’histoire ferroviaire meusienne 19 et 20 septembre Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) Meuse

Limité a 100 places pour le voyage en train

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Déroulement des visites

Dès votre arrivée au parking, un(e) conférencier(e) et nos bénévoles en costume d’époque vous accueilleront pour vous plonger dans l’univers de Suzanne, notre locomotive à vapeur.

Sur le quai de la gare (Gratuit)

• Exposition : découvrez les différents styles architecturaux des gares, en particulier le bâtiment voyageur.

• Photos d’hier et d’aujourd’hui : comparez les gares de 1900 avec leur état actuel, pour celles encore debout.

• Train-rébus : une animation ludique pour explorer l’histoire de Suzanne.

• Atelier enfants : fabrication de mini-gares à l’aide de jeux de construction.

Pour les visiteurs ayant réservé le voyage en train (Payant)

• Départ à bord de Suzanne vers Saint-Christophe pour assister à une conférence et admirer notre baraque, fidèle aux plans de Louis Adrian, également inventeur du casque militaire éponyme.

Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée – La Suzanne (CFHVS) 29 Ch. du Varinot, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 11 13 http://www.lasuzanne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 79 11 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/ »}] Depuis l’été 2021, Suzanne accueille à son bord les premiers passagers, installés dans des baladeuses tirées par ses soins. Cette initiative, portée par une équipe de bénévoles passionnés, a transformé une locomotive centenaire en une véritable aventure immersive.

• Un trajet de 4,2 km à travers la campagne meusienne ;

• Une halte forestière à la baraque Adrian, en plein cœur du bois de Massonges ;

• Une heure de visite : exposition, conférence, espace vidéo et même un train Lego pour les enfants ;

• Puis le retour à bord de Suzanne pour rejoindre la gare de départ. Toilettes, boutique souvenirs, parking voitures et bus, accès PMR disponibles sur place.

Déroulement des visites

©Stephane Bianchin