Visite-démonstration du grand orgue Eglise Notre-Dame Bar-le-Duc

Visite-démonstration du grand orgue

Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite et démonstration du grand orgue de l’église Notre-Dame organisée par l’association Bar’orgues.

Vous aurez le privilège de monter à la tribune, par groupe de 10 personnes maximum.

Vous bénéficierez d’une explication sur le fonctionnement de l’instrument et aurez la possibilité de voir l’organiste jouer sur l’instrument du XIXe siècle.

Gratuit.

Contact barorgues@gmail.comTout public

0 .

Eglise Notre-Dame 1 Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est barorgues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit and demonstration of the great organ at Notre-Dame church, organized by the Bar’orgues association.

You’ll have the privilege of climbing up to the organ loft, in groups of no more than 10.

We’ll explain how the instrument works, and give you the chance to watch the organist play the 19th-century instrument.

Free admission.

Contact: barorgues@gmail.com

L’événement Visite-démonstration du grand orgue Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-18 par OT SUD MEUSE