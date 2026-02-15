Ateliers des Petits Ligier

Bar-le-Duc Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-04-17

2026-02-16 2026-04-13

Découvrir le patrimoine de leur ville et l’art en s’amusant, voilà ce que suggèrent le Musée barrois, la Mission Ville d’art et d’histoire et les Archives départementales de la Meuse aux enfants à partir de 4 ans. De l’évolution de la ville à l’art du portrait, autant de thèmes à aborder pour se familiariser avec son patrimoine.

Programme complet disponible sur le site internet et sur demande au Musée barrois.

Tarif 3 € la demi-journée (6 € pour les habitants hors Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse).

Inscription obligatoire.Enfants

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

The Musée barrois, the Mission Ville d?art et d?histoire and the Archives départementales de la Meuse invite children aged 4 and over to have fun discovering their town?s heritage and art. From the evolution of the town to the art of portraiture, there are plenty of themes to tackle to familiarize them with the town?s heritage.

Full program available on the website and on request from the Musée barrois.

Price: 3? per half-day (6? for residents outside the Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse).

Registration required.

