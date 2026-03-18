Vélo-rail en forêt de Massonges Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Vélo-rail en forêt de Massonges

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Le vélo-rail ? C’est comme un vélo, mais sur des rails ! Deux personnes doivent pédaler, pendant que les autres personnes à bord les encouragent et admirent le paysage meusien.

En famille ou entre amis, venez découvrir la forêt de Massonges en pédalant sur de drôles de machines ! Suivez le chemin de fer historique de la Voie Sacrée et profitez d’un cadre 100% nature qui ravira petits et grands !

La distance totale de votre balade en Vélo-rail est de 3,4 kilomètres (2 fois 1,7 km).

Organisé par l’UFOLEP.

Départ toutes les heures, de 14h30 à 17h30. Durée 1h

Tarif 12 euros le vélo-rail.

Important pour chaque vélo-rail 4 adultes maximum (jusqu’à 5 personnes avec un enfant).

Réservations obligatoires en ligne, à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc ou au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois.Tout public

12 .

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

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English :

The velo-rail? It’s like a bicycle, but on rails! Two people have to pedal, while the others on board cheer them on and admire the Meuse countryside.

With family or friends, come and discover the Massonges forest by pedaling on these funny machines! Follow the historic Voie Sacrée railroad and enjoy a 100% natural setting that will delight young and old alike!

The total distance of your Vélo-rail ride is 3.4 kilometers (2 x 1.7 km).

Organized by UFOLEP.

Departures every hour, from 2.30pm to 5.30pm. Duration: 1 hour

Price: 12 euros per vélo-rail.

Important: for each velo-rail: 4 adults maximum (up to 5 people with one child).

Reservations required online, at the Tourist Office in Bar-le-Duc or at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois.

L’événement Vélo-rail en forêt de Massonges Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE