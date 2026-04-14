Tours et détours en la Ville-Haute de Bar-le-Duc, Esplanade du château, Bar-le-Duc

Tours et détours en la Ville-Haute de Bar-le-Duc Dimanche 28 juin, 15h00 Esplanade du château Meuse

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Sud Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Ancienne motte castrale, l’éperon rocheux dit de la « Ville-Haute » constituait une véritable acropole à son apogée lors de la Renaissance. Hélas démantelées sur ordre de Louis XIV au XVIIe siècle, les fortifications du château ducal ainsi que des remparts sont encore observables. Cette visite qui s’articule sur la thématique de l’année 2026 explorera les vestiges passés du patrimoine historique et militaire barisien.

Esplanade du château 7 Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329791113 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr »}]

Visite à propos des fortifications passées et subsistantes de la Ville-Haute de Bar-Le-Duc château tours

Ville de Bar-le-Duc