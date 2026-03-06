Exposition Les Archives sortent des clichés ! Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Exposition Les Archives sortent des clichés !

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois Bar-le-Duc Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2027-03-05 17:00:00

2026-09-19

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, les Archives de la Meuse invitent le public à explorer une sélection de clichés rarement présentés. Cette mémoire iconographique et sensible, captée par des objectifs professionnels et amateurs, offre une immersion patrimoniale, documentaire ou esthétique, dans l’histoire du territoire et de ses habitants.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 89 archives@meuse.fr

English :

To mark the bicentenary of the invention of photography, the Archives de la Meuse are inviting the public to explore a selection of rarely-seen photographs. This sensitive iconographic memory, captured by both professional and amateur lenses, offers a heritage, documentary and aesthetic immersion in the history of the region and its inhabitants.

Free admission. PRM access.

