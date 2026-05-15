ASPTT Bar le Duc Stade Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

ASPTT Bar le Duc

Stade Côte Sainte-Catherine 5 Rue d’Anjou Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au Programme

– Un Tournoi de Volley Ball sur herbe 6X6 mixte,

– Équipe de 6 à 8 joueurs (20 équipes maxi.)

– Tout niveau, dès 14 ans

– Rendez-vous à 9h30, 1er coup de sifflet 10h00

– Matchs de 12 min.

– Buvette & snack sur place

– Sur inscriptions > 8€/pers. sur place > 5€/pers. en pré-inscription

Pour les pré-inscriptions

Téléchargez le bulletin sur notre site internet, déposez-le dans notre boîte aux lettres avec l’appoint, ou bulletin disponible au 33 avenue Gambetta à Bar-le-Duc, aux horaires d’ouverture du secrétariat (uniquement CHQ/ESP).Tout public

8 .

Stade Côte Sainte-Catherine 5 Rue d’Anjou Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 00 09

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English :

Program

? A mixed 6X6 Volleyball Tournament on grass,

? Teams of 6 to 8 players (20 teams max.)

? All levels, from age 14

? Meet at 9:30am, 1st whistle 10:00am

? Matches of 12 min.

? Drinks & snacks on site

? Upon registration > 8?/pers. on site > 5?/pers. pre-registration

For pre-registration:

Download the form from our website, drop it in our letterbox with the deposit, or pick it up at 33 avenue Gambetta, Bar-le-Duc, during office opening hours (CHQ/ESP only).

L’événement ASPTT Bar le Duc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-15 par OT SUD MEUSE