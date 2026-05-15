ASPTT Bar le Duc Stade Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc
ASPTT Bar le Duc Stade Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc samedi 4 juillet 2026.
Bar-le-Duc
ASPTT Bar le Duc
Stade Côte Sainte-Catherine 5 Rue d’Anjou Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Au Programme
– Un Tournoi de Volley Ball sur herbe 6X6 mixte,
– Équipe de 6 à 8 joueurs (20 équipes maxi.)
– Tout niveau, dès 14 ans
– Rendez-vous à 9h30, 1er coup de sifflet 10h00
– Matchs de 12 min.
– Buvette & snack sur place
– Sur inscriptions > 8€/pers. sur place > 5€/pers. en pré-inscription
Pour les pré-inscriptions
Téléchargez le bulletin sur notre site internet, déposez-le dans notre boîte aux lettres avec l’appoint, ou bulletin disponible au 33 avenue Gambetta à Bar-le-Duc, aux horaires d’ouverture du secrétariat (uniquement CHQ/ESP).Tout public
8 .
Stade Côte Sainte-Catherine 5 Rue d’Anjou Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 00 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Program
? A mixed 6X6 Volleyball Tournament on grass,
? Teams of 6 to 8 players (20 teams max.)
? All levels, from age 14
? Meet at 9:30am, 1st whistle 10:00am
? Matches of 12 min.
? Drinks & snacks on site
? Upon registration > 8?/pers. on site > 5?/pers. pre-registration
For pre-registration:
Download the form from our website, drop it in our letterbox with the deposit, or pick it up at 33 avenue Gambetta, Bar-le-Duc, during office opening hours (CHQ/ESP only).
L’événement ASPTT Bar le Duc Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-15 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc 20 mai 2026
- Spectacle Molière et ses masques Le Théâtre Bar-le-Duc 21 mai 2026
- Les Musicales en Barrois Bar-le-Duc 22 mai 2026
- Exposition Les musées départementaux fêtent leurs 40 ans Place Pierre-François Gossin Bar-le-Duc 22 mai 2026
- Conférence L’architecture comme outil de propagande politique, entre populisme et totalitarisme Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc 27 mai 2026