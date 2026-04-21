Rando’train Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Rando’train

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

24

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Embarquez à bord de la Suzanne et vivez un voyage à travers le temps, l’histoire et la nature.

La Suzanne vous conduira jusqu’à la baraque Adrian, là vous découvrirez son histoire et vous prendrez une pause pour le déjeuner pique-nique tiré du sac ou fournis (en option 12€/pers, réservable à l’avance). Le retour se fiat à pied (environ 8 km), accompagné d’un guide nature avec lequel vous partirez à la découverte du milieu forestier dans la verdoyante forêt de Massonges.

Accessible à toute la famille. Chaussures fermées indispensables, vêtement de pluie ou casquette recommandés selon la météo.

Inscriptions obligatoires.

Tarif réduit pour les étudiants.Tout public

24 .

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

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English :

Come aboard the Suzanne and experience a journey through time, history and nature.

The Suzanne will take you to the Adrian hut, where you’ll learn about its history and take a break for a picnic lunch (optional 12?/pers, bookable in advance). The return journey is on foot (approx. 8 km), accompanied by a nature guide who will help you discover the forest environment in the verdant Massonges forest.

Accessible to the whole family. Closed shoes essential, rain gear or cap recommended, weather permitting.

Registration required.

Reduced rate for students.

L’événement Rando’train Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SUD MEUSE