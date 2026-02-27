Spectacle José Cruz La Barroise Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Spectacle José Cruz

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires !

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?

Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?

Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ?

Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?

Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?

Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?

C’est quoi la Révolution des Œillets ?

Et c’est quoi au juste la saudade ?

JC vous raconte tout.

Portugal, Voyage au Centre du Monde , un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.

P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es.Tout public

25 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 25 92 62 59 billetterie@coeurdescene.fr

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English :

A round trip from France to Portugal by car to fill your trunk with sunshine and laughter!

JC, aka José Cruz, the Franco-Portuguese, takes you on a trip to Portugal.

But why did José want to take his parents’ old yellow cooler and make the trip by car?

Why does the small village of Parâmio, lost in the middle of the Trás-os-Montes mountains, grow from 25 inhabitants a year to 2,500,000 in August?

What’s the difference between Pastel de Nata and Pastel de Belém ?

What’s the link between Guimarães, the birthplace of Portugal, and Dijon, the mustard capital?

Who’s better: Benfica, Porto, Sporting, Braga or Vitória?

Why is the boot of the car always fuller on the way back than on the way out?

What is the ?illet Revolution?

And what exactly is saudade ?

JC tells you all about it.

Portugal, Journey to the Center of the World , a show to be enjoyed without moderation from September to July para matar saudades.

P.S.: The center of the world is where you are.

L’événement Spectacle José Cruz Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-27 par OT SUD MEUSE