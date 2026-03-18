Concert du Nouvel An Atrium Dax
samedi 16 janvier 2027 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert du Nouvel An
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 18 – 18 – 21 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
I have a dream il était une fois les Amériques…
Embrassant ce chef d’œuvre musical que représente la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvorak, symphonie qui retentit sur la Lune le 21 Juillet 1969 grâce aux astronautes d’Apollo 11, l’orchestre symphonique de Dax vous propose un voyage musical à travers le continent américain. Comme le dit son chef d’orchestre Vincent Caup Rêvons Tous Unis .
Tout public / Durée 2h. .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Concert du Nouvel An
L’événement Concert du Nouvel An Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
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