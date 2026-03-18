Concert du Nouvel An Atrium Dax

Informations pratiques

Dax

Concert du Nouvel An

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

I have a dream il était une fois les Amériques…

Embrassant ce chef d’œuvre musical que représente la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvorak, symphonie qui retentit sur la Lune le 21 Juillet 1969 grâce aux astronautes d’Apollo 11, l’orchestre symphonique de Dax vous propose un voyage musical à travers le continent américain. Comme le dit son chef d’orchestre Vincent Caup Rêvons Tous Unis .

Tout public / Durée 2h. .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Concert du Nouvel An

L’événement Concert du Nouvel An Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax