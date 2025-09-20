Concert du Nouvel An Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Concert du Nouvel An Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot dimanche 25 janvier 2026.

Concert du Nouvel An

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Invitée par l’Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt, l’Union Musicale Bergeracoise vous embarque pour un voyage sonore entre classiques revisités, rythmes festifs et musiques de films. Un concert pour petits et grands, mêlant passion, partage et esprit festif.

Tout public Durée 2h30.

Invitée par l’Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt, l’Union Musicale Bergeracoise vous embarque pour un voyage sonore entre classiques revisités, rythmes festifs et musiques de films. Un concert pour petits et grands, mêlant passion, partage et esprit festif.

Tout public Durée 2h30. .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Concert du Nouvel An

Invited by the Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt, Union Musicale Bergeracoise takes you on a sonic journey through revisited classics, festive rhythms and film music. A concert for young and old, combining passion, sharing and festive spirit.

All audiences Duration: 2h30.

German : Concert du Nouvel An

Auf Einladung des Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt nimmt Sie die Union Musicale Bergeracoise mit auf eine Klangreise zwischen neu interpretierten Klassikern, festlichen Rhythmen und Filmmusik. Ein Konzert für Groß und Klein, das Leidenschaft, Austausch und Feststimmung vereint.

Für alle Altersgruppen Dauer: 2,5 Stunden.

Italiano :

Invitata dall’Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt, l’Union Musicale Bergeracoise vi accompagna in un viaggio sonoro tra classici rivisitati, ritmi festivi e musiche da film. Un concerto per grandi e piccini, che unisce passione, condivisione e spirito di festa.

Per tutte le età Durata: 2h30.

Espanol : Concert du Nouvel An

Invitada por la Orchestre Municipal d’Harmonie Vents d’Olt, la Union Musicale Bergeracoise le lleva en un viaje sonoro a través de clásicos revisitados, ritmos festivos y música de películas. Un concierto para grandes y pequeños que combina pasión, intercambio y espíritu festivo.

Todas las edades Duración: 2h30.

L’événement Concert du Nouvel An Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot