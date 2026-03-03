Concert du pianiste Alejandro Cespédès Martin Eglise des Carmes Lauzerte

Concert du pianiste Alejandro Cespédès Martin

Eglise des Carmes 9 rue des carmes Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert du pianiste Alejandro Cespédès Martin à l’Église des Carmes de Lauzerte

.

Eglise des Carmes 9 rue des carmes Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 04 81 93 rodriguesjean-marie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by pianist Alejandro Cespédès Martin at the Eglise des Carmes in Lauzerte

L’événement Concert du pianiste Alejandro Cespédès Martin Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy