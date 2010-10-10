Concert du printemps Église Saint-Vivien Saintes

Saintes

Concert du printemps

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:15:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert du Choeur Amabile avec des oeuvres de Grieg, Puccini, Vivaldi, Rameau, F.Hardy et des chants communs avec le public.

.

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 57 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Choeur Amabile with works by Grieg, Puccini, Vivaldi, Rameau, F.Hardy and songs shared with the audience.

L’événement Concert du printemps Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge