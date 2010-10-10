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Concert du printemps Église Saint-Vivien Saintes

Concert du printemps Église Saint-Vivien Saintes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Vivien

Adresse : 1 place Saint-Vivien

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : 10 10 10

Saintes

Concert du printemps

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:15:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert du Choeur Amabile avec des oeuvres de Grieg, Puccini, Vivaldi, Rameau, F.Hardy et des chants communs avec le public.
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Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 57 33 

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English :

Concert by Choeur Amabile with works by Grieg, Puccini, Vivaldi, Rameau, F.Hardy and songs shared with the audience.

L’événement Concert du printemps Saintes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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