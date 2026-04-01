Conférence Hirondelles & martinets Salle Nivelles Saintes
Conférence Hirondelles & martinets Salle Nivelles Saintes lundi 27 avril 2026.
Saintes
Conférence Hirondelles & martinets
Salle Nivelles Mairie Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 19:00:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Au retour du printemps, venez (re)découvrir ces oiseaux fascinants qui partagent nos cieux et nos toits !
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Salle Nivelles Mairie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
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English :
With the return of spring, come and (re)discover these fascinating birds that share our skies and rooftops!
L’événement Conférence Hirondelles & martinets Saintes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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