Conférence Hirondelles & martinets Salle Nivelles Saintes

Saintes

Conférence Hirondelles & martinets

Salle Nivelles Mairie Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 19:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Au retour du printemps, venez (re)découvrir ces oiseaux fascinants qui partagent nos cieux et nos toits !

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Salle Nivelles Mairie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

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English :

With the return of spring, come and (re)discover these fascinating birds that share our skies and rooftops!

L’événement Conférence Hirondelles & martinets Saintes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge